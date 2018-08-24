ايران تودع الالعاب الاسيوية كرويا بالخسارة امام كوريا الجنوبية

طهران / 23 اب /اغسطس /ارنا-
ودع المنتخب الوطني الايراني الاولمبي بطولة كرة القدم ضمن الالعاب الاسيوية (آسياد 2018 ) الجارية في اندونيسيا بالخسارة امام نظيره الكوري الجنوبي 2-0 اليوم الخميس ، ضمن دور الـ16 .

وسجل هوانغ وي-جو (40) ولي سيونغ-هو (55) هدفي الفوز لصالح منتخب كوريا الجنوبية.
وتلتقي كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي مع أوزبكستان التي فازت علي هونغ كونغ 3-0 اليوم الخميس أيضاً.
وكان منتخب كوريا الجنوبية قد حل في الدور الأول في المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعد ان فاز علي البحرين 6-0 وخسر أمام ماليزيا 1-2 وفاز علي قرغيزستان 1-0.
في المقابل تصدرت إيران ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادلت مع السعودية 0-0 وفازت علي كوريا الشمالية 3-0 وخسرت أمام ميانمار 0-2.
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ايران تودع الالعاب الاسيوية كرويا بالخسارة امام كوريا الجنوبية

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