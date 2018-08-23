عرض 16 مسرحية دمي ايرانية وأجنبية في مسارح طهران

طهران/23 آب/اغسطس/إرنا – بدأت اليوم استعراضات مسرحيات الدمي ضمن فعاليات المهرجان الدولي السابع عشر الدولي الذي يحمل تسمية «طهران مبارك» وذلك بعرض أعمال ايرانية وأجنبية في العديد من قاعات المسارح في طهران.

وتنقسم المسرحيات الي مسرحيات خاصة بالأطفال واليافعين ومسرحيات خاصة بالكبار منها مسرحية «بعد الإفطار» التي أخرجها محمد صاحبي في 45 دقيقة للكبار ومسرحية «سيمين وفرزان» التي أخرجتها فهيمة عابديني للكبار ايضاً في 45 دقيقة.
وبالنسبة لمسرحيات الأطفال واليافعين سيتم عرض مسرحية «الهدية السحرية» التي أخرجها ميثم يوسفي بتعاون مؤسسة التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في قاعة «جلستان» في عرضين الخامسة والنصف مساءً والثامنة والنصف ليلاً تستغرق فترة عرضها 50 دقيقة.
وعن الاستعراضات المشتركة الايرانية الأجنبية سيتم عرض مسرحية «البطل زال و العنقاء» كعمل مشترك ايراني وكردي عراقي يقوم بإخراجه سعيد ذبيحي في 25 دقيقة تم إعداده من أشعار ديوان الشاهنامة الايراني بجوار مسرح «تآتر شهر» وسط العاصمة طهران عند الساعة الثامنة و10 دقائق ليلاً.
وسيستمر عرض المسرحيات ضمن فعاليات المهرجان الدولي السابع عشر لمسرح الدمي من 23 حتي 29آب/اغسطس في طهران تتولي «مرضية برومند» مسؤولية الأمانة العامة للمهرجان.
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عرض 16 مسرحية دمي ايرانية وأجنبية في مسارح طهران

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