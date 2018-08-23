الخطوط الجوية البريطانية: لاجدوي تجارية من رحلات الشركة إلي طهران

لندن/ 23 آب/ اغسطس/ ارنا - قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان لها اليوم الخميس، إن الرحلات بين لندن وطهران 'ليست لها جدوي تجارية'.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية 'بريتيش ايرويز' اليوم الخميس، أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلي طهران ابتداء من الشهر المقبل لأنها 'ليس لها جدوي تجارية'.
وقالت الشركة في بيان 'سنعلق رحلاتنا من لندن إلي طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوي تجارية حاليا'، مضيفة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 ايلول/سبتمبر.
وكتب حميد بعيدي نجاد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، في تغريدة علي تويتر في معرض رده علي هذا الخبر: هذا القرار مؤسف نظرا لطلب المسافرين علي هذه الرحلة المباشرة.
وأعرب عن أمله في أن تغطي الخطوط الجوية الإيرانية، التي لديها حاليا ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إلي لندن، رحلات الخطوط الجوية البريطانية .
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

بريتش ايرويز

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الخطوط الجوية البريطانية: لاجدوي تجارية من رحلات الشركة إلي طهران

معظم المشاهدات

آیة الله خاتمی: ای حرب محتملة علي ایران ستكلف أمیركا وحلیفتها ثمنا باهظا

آیة الله خاتمی: ای حرب محتملة علي ایران ستكلف أمیركا وحلیفتها ثمنا باهظا

العدوان لن يحقق اهدافه في اليمن

عضو الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

العدوان لن يحقق اهدافه في اليمن

خبير امني عراقي يكشف قتلي من كبار قيادات داعش في سوريا

خبير امني عراقي يكشف قتلي من كبار قيادات داعش في سوريا

وال استريت جورنال: بريطانيا اعلنت مرة اخري دعمها للاتفاق النووي

وال استريت جورنال: بريطانيا اعلنت مرة اخري دعمها للاتفاق النووي

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

أحدث الأخبار

عرض 16 مسرحية دمي ايرانية وأجنبية في مسارح طهران

عرض 16 مسرحية دمي ايرانية وأجنبية في مسارح طهران

الفريق الايراني للمبارزة يحرز مركز الوصافة

آسياد 2018

الفريق الايراني للمبارزة يحرز مركز الوصافة

الخطوط الجوية البريطانية: لاجدوي تجارية من رحلات الشركة إلي طهران

الخطوط الجوية البريطانية: لاجدوي تجارية من رحلات الشركة إلي طهران

الجيش السوري يسيطر علي 96% من مساحة الأراضي السورية

الجيش السوري يسيطر علي 96% من مساحة الأراضي السورية

تصدير ألف طن من الروبيان الايراني

تصدير ألف طن من الروبيان الايراني

موضوعات مرتبط