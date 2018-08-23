الخطوط الجوية البريطانية: لاجدوي تجارية من رحلات الشركة إلي طهران

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية 'بريتيش ايرويز' اليوم الخميس، أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلي طهران ابتداء من الشهر المقبل لأنها 'ليس لها جدوي تجارية'.

وقالت الشركة في بيان 'سنعلق رحلاتنا من لندن إلي طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوي تجارية حاليا'، مضيفة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 ايلول/سبتمبر.

وكتب حميد بعيدي نجاد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، في تغريدة علي تويتر في معرض رده علي هذا الخبر: هذا القرار مؤسف نظرا لطلب المسافرين علي هذه الرحلة المباشرة.

وأعرب عن أمله في أن تغطي الخطوط الجوية الإيرانية، التي لديها حاليا ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إلي لندن، رحلات الخطوط الجوية البريطانية .

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