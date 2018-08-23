الجيش السوري يسيطر علي 96% من مساحة الأراضي السورية

طهران/ 23 آب/ اغسطس/ ارنا - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري استعاد حتي الآن 96.5% من أراضي البلاد منذ عام 2015 حتي الوقت الحالي.

وأضافت الدفاع الروسية أن الجيش السوري كان يسيطر علي 8% فقط من أراضي سوريا عند انطلاق العملية العسكرية الروسية عام 2015.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في حزيران الماضي، أن الحكومة السورية تسيطر علي أراضي يعيش فيها نحو 90% من السكان.
ويسعي الجيش السوري إلي تحرير كامل الأراضي السورية، مع قرب انتهاء وجود تنظيم “داعش” في بعض الجيوب الباقية تحت سيطرته، والانتهاء من ملف الجنوب السوري، إذ بات يصوّب أنظاره وقواته باتجاه المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة و التنظيمات المتشددة التابعة للقاعدة و “داعش” الإرهابيين في إدلب وريف حلب وريف اللاذقية.
وبحسب الدفاع الروسية، فإن الجيش الروسي أجري اختبارات علي 231 نوعا من الأسلحة العصرية والمحدثة، التي أظهرت درجة عالية من الفاعلية، فيما تناوب 70 طائرة روسية بلا طيار علي مدار الساعة في أجواء سوريا.
وكانت روسيا بدأت في 2015 عملية عسكرية بسوريا، وقدمت الدعم للجيش السوري في معاركه ضد الجماعات الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بتنظيم “القاعدة” و “داعش” ما ساهم في السيطرة علي مساحات كبيرة من الأراضي.
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الجيش السوري يسيطر علي 96% من مساحة الأراضي السورية

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