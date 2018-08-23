ایران لازالت فی المركز الرابع بدورة الالعاب الاسیویة

و حصلت البعثة الریاضیة الایرانیة فی ختام منافسات الیوم الخامس، الخمیس، علي 27 میدالیة ملونة، 10 میدالیات ذهبیة و9 فضیة و8 برونزیة.

وتاتی الصین فی المركز الاول بـ116 میدالیة ثم الیابان بـ 86 میدالیة وكوریا الجنوبیة بـ 63 میدالیة.

وفیما یلی المیدالیات التی احرزتها ایران:

* المیدالیات الذهبیة

- حسن یزدانی بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم

- علی رضا كریمی بالمصارة الحرة وزن 97 كغم

- برویز هادی بالمصارعة الحرة وزن 125 كغم

- سعید رجبی فی التایكواندو وزن فوق 80 كغم

- میرهاشم حسینی فی التایكواندو وزن تحت 63 كغم

- محمد علی كرائی بالمصارعة الرومانیة وزن 77 كغم

- حسین نوری بالمصارعة الرومانیة وزن 87 كغم

- عرفان اهنكریان بالووشو وزن تحت 60 كغم

- محسن محمد سیفی بالووشو وزن تحت 70 كغم

- رضا علی بور بتسلق الصخور

* المیدالیات الفضیة

- كوروش بختیاری فی التایكواندو (البومسی)

- مرجان سلحشوری فی التایكواندو (البومسی)

- زهراء كیانی فی الووشو كونغ فو (التاولو)

- الهه منصوریان فی الووشو وزن تحت 52 كغم

- شهربانو منصوریان فی الووشو وزن تحت 60 كغم

- فرود ظفری بالووشو وزن تحت 65 كغم

- فریق التجذیف الرباعی ثقیل الوزن سیدات

- امیر محمد بخشی بالتایكواندو وزن تحت 68 كغم

- فریق المبارزه

المیدالیات البرونزیة

- رضا اطری بالمصارعة الحرة وزن 57 كغم

- فرزان عاشور زادة فی التایكواندو وزن تحت 58 كغم

- علی باكدامن فی المبارزة بسلاح السابر

- مهرداد مردانی بالمصارعة الرومانیة وزن 60 كغم

- محمد رضا كرائی بالمصارغة الرومانیة وزن 67 كغم

- مه لقا جام بزرك فی الرمایة بالبندقیة الهوائیة من ثلاثة اوضاع مسافة 50 م

- فریق التجذیف الثنائی ثقیل الوزن سیدات

- ناهید كیانی بالتایكواندو وزن تحت 48 كغم

وقد انطلقت منافسات دورة الالعاب الآسیویة الثامة عشرة فی اندونیسیا (آسیاد 2018) السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغایة 2 سبتمبر/ ایلول.

وتشارك ایران فی الدورة ببعثة تضم 280 ریاضیا و98 ریاضیة یتنافسون فی 42 مسابقة ریاضیة.

انتهی ** 2344

