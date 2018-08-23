السفير الإيراني يلتقي المسؤولين الاقتصاديين في سلوفاكيا

واشار السفير 'عباداله مولايي'، في اللقاء مع 'بيتر ميهوك'، الي الخطوات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة في مختلف مجالات العلاقات بين إيران وسلوفاكيا، ونوه الي الخطط المستقبلية للتعاون الاقتصادي، لا سيما عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، واصفا استمرار إبراز القطاع الخاص والغرف التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، أمران ضروريان لتعزيز وتقوية العلاقات بينهما.

من جانبه اشارة ميهوك إلي دور إيران في الاقتصاد والتجارة الدولية، وأهمية تعزيز العلاقات التقليدية والودية بين سلوفاكيا وإيران، ورحب ايضا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا اهتمام غرفة التجارة السلوفاكية في المساعدة علي زيادة التعامل بين القطاعات الخاصة في البلدين.

كما أعرب رئيس اتحاد غرف التجارة العالمية عن ارتياحه للتعاون متعدد الأطراف لغرفة التجارة الإيرانية مع الاتحاد، مشيرا إلي دور إيران وحضورها في اجتماعات اتحاد غرف التجارة العالمية.

انتهي** 2344

