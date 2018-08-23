المتحدث باسم إتحاد المستثمرين في اقليم كردستان العراق:

رحلات أكراد الإقليم الي ايران سجّلت رقماً قياسياً

أربيل/23 آب/اغسطس/إرنا – أعلن المتحدث باسم إتحاد نقابة المستثمرين في اقليم كردستان العراق ياسين محمود عن تسجيل المواطنين الأكراد العراقيين رقماً قياسياً في السفر الي ايران حيث بلغ عددهم خلال الشهر الماضي 150 الف زائر دخلوا ايران من معبر حدودي واحد فقط.

وأضاف ياسين محمود بأنّ معبر باشماق الحدودي شهد خلال شهر واحد توافُد 150 الف مواطن كردي عراقي الي الاراضي الايرانية موضحاً بأنّ هذا العدد لم يسبق له مثيل.
وعزا المتحدث باسم إتحاد نقابة مستثمري اقليم كردستان العراق هذه الزيارات والرحلات الي عزم هؤلاء الزوار علي قضاء الصيف الحار في الاراضي الايرانية حيث الأجواء أفضل.
وأكّدت القنصلية الايرانية في أربيل دخول هذه النسبة حيث أعلنت عن وصول آلاف الطلبات يومياً للحصول علي تأشيرات دخول ايران مصرحة بتضاعف أعداد هذه الطلبات مقارنة بالفترات السابقة.
علماً بأنّ ثلاثة معابر حدودية دولية تربط بين اقليم كردستان العراق وايران مفتوحة علي مدار الساعة.
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رحلات أكراد الإقليم الي ايران سجّلت رقماً قياسياً

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