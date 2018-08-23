زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

وقال علي رضا صفا ايسيني في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' انه وفور وقوع الزلزال توجهت فرق الاغاثة الي المنطقة وتم تشكيل لجنة الازمة في المنطقة.

و ضربت هزة ارضية بقوة 4.9 درجة علي مقايس ريختر اليوم الخميس، جناح من ضواحي مدينة بستك بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

اعلن ذلك مركز رصد الزلازل في البلاد وقال: ان هذه الهزة الارضية التي وقعت في الساعة الثالثة و22 دقيقة و40 ثانية من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي علي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض.

مكان وقوع الهزة الارضية علي مسافة 24 كم عن مدينة جناح و27 كم عن ميناء جارك و42 كم عن جزيرة كيش.

انتهي** 2344

