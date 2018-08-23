زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

هرمزكان / 23 آب / اغسطس /ارنا- أعلن مدير دائرة ادارة الأزمة في محافظة هرمزكان، إن الزلزال الذي ضرب منطقة جناح بالمحافظة ظهر اليوم قد ادي الي تصدع وتخريب بعض الجدران القديمة.

وقال علي رضا صفا ايسيني في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' انه وفور وقوع الزلزال توجهت فرق الاغاثة الي المنطقة وتم تشكيل لجنة الازمة في المنطقة.
و ضربت هزة ارضية بقوة 4.9 درجة علي مقايس ريختر اليوم الخميس، جناح من ضواحي مدينة بستك بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.
اعلن ذلك مركز رصد الزلازل في البلاد وقال: ان هذه الهزة الارضية التي وقعت في الساعة الثالثة و22 دقيقة و40 ثانية من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي علي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض.
مكان وقوع الهزة الارضية علي مسافة 24 كم عن مدينة جناح و27 كم عن ميناء جارك و42 كم عن جزيرة كيش.
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زلزال جناح هرمزكان ادي الي تصدع جدران بعض الابنية

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