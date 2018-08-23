تزويد مؤسسة العلوم الايرانية بغرفة تفكير وتنظير

طهران/23 آب/اغسطس/إرنا – أعلن رئيس مؤسسة العلوم الايرانية نصرت الله ضرغام اليوم الخميس عن افتتاح غرفة تفكير في هذه المؤسسة الهدف من تأسيسها توجيه بوصلة الأبحاث والدراسات والمعرفة المحلية صوب منحي «التنبؤات العالمية».

وفي كلمة له في مؤتمر علوم الرياضيات التاسع والاربعين المقام في جامعة العلم والصناعة أضاف ضرغامي بأنّ مجموعة من كبار اساتذة جامعة شريف الصناعية تعاونت مع المؤسسة في إعداد برامج واستراتيجيات هذه الغرفة.
وأكّد ضرغامي خلال كلمته علي ضرورة أن تُقدّم الجامعات الايرانية منجزات ومنتجات تضاهي عددها المنتشر في شتي أصقاع البلاد مشيراً الي دور ومكانة وضرورة الدبلوماسية العلمية وتوظيفها في العالم المعاصر وقال: إنّ الدبلوماسية العلمية أخذت مكاناً مرموقاً في العالم المعاصر يبدو الهدف من تفعيلها تقديم الخدمة للعلم والسياسة معاً وتقديم السياسة والعلم العون والإسناد لبعضهما البعض وتركيزهما علي الشؤون العالمية ذات الاولوية.
ورأي ضرغامي بأنّ العلم والكفاءات والمواهب يجب أن تجد طريقها الي التطبيق والعمل الميداني علي المستوي المحلي موضّحاً بأنّ دول العالم جعلت أساس النمو والتقدم فيها قائماً علي فكرة تنمية العلم وتوظيف جميع الكفاءات المحلية والأجنبية.
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غرفة تفكير

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نصرت الله ضرغامي

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تزويد مؤسسة العلوم الايرانية بغرفة تفكير وتنظير

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تزويد مؤسسة العلوم الايرانية بغرفة تفكير وتنظير

تزويد مؤسسة العلوم الايرانية بغرفة تفكير وتنظير

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