قري لـ'حزب الله' في 'إسرائيل'

كشفت صحيفة 'إسرائيل هيوم' الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي بني قري تدريبية مشابهة بشكلها وتضاريسها للقري اللبنانية الجنوبية، التي بحسب معطياتهم تتواجد فيها مراكز وعناصر من حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلي أن القري التي تمّ بناؤها هي نماذج شبيهة بالقري اللبنانية الحدودية، وتحتوي علي مباني وبيوت قروية مؤلفة من 3 طوابق، بالإضافة إلي الأسواق والمساجد. هذا عدا الأنفاق والمغاور السرية الموجودة في تضاريس تلك المنطقة. وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي أطلق تسمية خاصة علي هذه القري المصطنعة وسماها بـ 'قري حزب الله' في منطقة الجولان السوري المحتل.

واعتبرت الصحيفة أن الجدوي الأساسية من القري المبنية هي للقيام بتدريبات خاصة للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق المشابهة لتضاريس وبيئة الحزب اللبناني، للرفع من قدرات جنودها القتالية في أيّ حرب مقبلة.

وعلّق العقيد الإسرائيلي بن بول للصحيفة علي المشروع، قائلاَ: 'إن التدريب في قري حزب الله سيعطي الجيش أفضلية معرفة أرض المعركة لأنها مطابقة تماماَ لما سيواجهونه في الحرب مع 'حزب الله' اللبناني مستقبلاً'.

وأشار إلي أن الأفضلية الكبري للقري هي أنها تبني في مناطق طوبوغرافيا شبيهة بالمناطق اللبنانية، بحيث تكون هذه المناطق معرضة للنيران، بشكل يتيح للجيش إجراء تدريبات تتضمن إطلاق نيران حية أيضاً.

*المصدر: الميادين

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