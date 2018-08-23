قتيلان في هجوم بسكين قرب باريس.. وداعش يتبني

وحسب محافظ بلدية تراب فإن منفذ الاعتداء هاجم الضحايا في الشارع في حدود الساعة العاشرة صباحا بتوقيت باريس.

وتبني تنظيم 'داعش' الخميس عبر وكالته الدعائية هذا الهجوم الذي يأتي غداة دعوة زعيم التنظيم المسمي 'أبو بكر البغدادي' مناصريه في تسجيل صوتي إلي تنفيذ المزيد من الهجمات.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن المهاجم تحصن في مبني، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل لا سيما بشأن دوافع المهاجم. فيما أكد مصدر آخر لقناة فرنسية بأن المهاجم كان مصنفا ضمن قائمة 'آس' (الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا علي الأمن الوطني).

وتعد مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس

المصدر: وكالات

انتهي** 2344

