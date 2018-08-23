العفو الدولية: احتجاز الرياض المشين لناشطات يبلغ يومه المئة

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه منذ أيار/ مايو، اعتُقلت ما لا يقل عن 12 ناشطة رائدة حقوقية في المملكة العربية السعودية دون تهمة، حيث يمر 100 يوم علي احتجاز بعضهن.

وقالت مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد: 'إنه لأمر مشين بشكل بالغ أن يكون العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية رهن الاحتجاز بدون تهمة لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم، علي ما يبدو'.

وتابعت قائلة: 'لقد تم احتجازهن بدون تهمة وبدون تمثيل قانوني لما يزيد علي ثلاثة أشهر. وهذا يجب ألا يستمر لأكثر من ذلك. ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل استمرار هذا الاضطهاد الذي لا ينتهي لهؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية'.

ودعت المنظمة لحشد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم للاحتجاج خارج سفارات المملكة العربية السعودية. للضغط علي السلطات السعودية، لضمان إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان، وجميع سجناء الرأي الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في السعودية.

ودعت المجتمع الدولي إلي ممارسة الضغط علي السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع الذي يستهدف النشطاء في البلاد. ويجب علي الدول التي لها تأثير كبير علي السعودية -مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا- أن تفعل المزيد من أجل إطلاق سراحهم'.

المصدر : عربي 21

انتهي** 2344

