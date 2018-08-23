في تصريح لوكالة إرنا:

ممثلة برلمانية: الإستجواب في الظروف الراهنة لايخدم مصلحة البلد

طهران/23 آب/اغسطس/إرنا – قالت عضوة الهيئة الرئاسية للجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي معصومة آقابور عليشاهي اليوم الخميس: إنّ استجواب أيّ وزير في ظل الظروف الراهنة لايخدم مصلحة البلاد قط وإنّ هذا الإجراء بمثابة إجراء يهدف الي تدمير الاقتصاد.

وفي تصريح خاص أدلت به لمراسل وكالة إرنا أضافت عليشاهي بأنّ طلبات الاستجوابات المتتالية ضد الوزراء الحكوميين ستؤدّي نهاية الأمر الي سلب الثقة المواطنين بالمسؤولين مؤكدة علي ضرورة البحث عن سبل اُخري لمعالجة قضايا البلاد الاقتصادية.
وأشادت هذه النائبة البرلمانية بأداء وزير الشؤون الاقتصادية والمالية والجهود التي بذلها لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي باتت تعصف بالبلاد، عازية الضعف والعجز الي عدم توفر بني تحتية كان يجب ايجادها خلال 20 سنة مضت، عافيةً مسعود كرباسيان عن أيّ تقصير في القيام بمهامه.
ولفتت عليشاهي الي أولوية يجب انتهاجها في ظل الظروف الحالية تتمثل في خلق درع حاصن للبلاد أمام الإستهدافات وتحديد استراتيجية شاملة من جانب الحكومة والعمل الشعبي بها للنجاح في مواجهة مخططات الاعداء.
وطالبت هذه النائبة باقي نواب مجلس الشوري الاسلامي بالأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها الشعب اقتصادياً دون انتهاج أساليب تؤدّي الي تقليص ثقة الناس بالمسؤولين وتخلق الاستياء لدي المواطن.
علماً بأنّ إجتماع نواب البرلمان لإستجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيقام يوم الأحد 26 آب/اغسطس في قاعة مجلس الشوري الاسلامي.
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سياسي

استجواب

معصومه عليشاهي

وزير الاقتصاد

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ممثلة برلمانية: الإستجواب في الظروف الراهنة لايخدم مصلحة البلد

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