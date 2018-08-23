في محافظة سيستان وبلوجستان

عاصفة رملية تتسبب في نقل 63 مصاباً الي المستشفي

طهران/23 آب/اغسطس/إرنا – قال المدير العام لمكتب إدارة الأزمات التابع لمحافظة سيستان وبلوجستان عبد الرحمن شهنوازي اليوم الخميس: إنّ 299 من أهالي هذه المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد تم نقلهم الي المراكز العلاجية بسبب معاناتهم من صعوبة في التنفس جرّاء العواصف الرملية التي عصفت بشمال المحافظة منذ الأول والعشرين من آب/اغسطس هذا العام.

وأضاف شهنوازي بأنّ 63 منهم رقدوا في المستشفي لإكمال عمليات العلاج وكانت معظم حالات الإصابة تعاني من آلام في العين والقلب وصعوبة في التنفس.
كما تم الاعلان عن إلغاء الرحلات الجوية يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب هذه العواصف الرملية من مطار زابل إحدي مدن المحافظة.
وأعلن شهنوازي عن توزيع 25 قناعاً واقياً للغبار وتوزيع 364 معونات غذائية والفين و876 قنينة مياه بين المتضررين جراء هذه العاصفة التي ستستمر حتي يوم الاثنين القادم.
وكانت شدة الرياح والعواصف الرملية بلغت 100 كيلومتر في الساعة حجبت الرؤية وقلبت حالة الأجواء تماماً بحيث وصل معدل ذرات الغبار العالقة في الجو الي 37 ضعفاً مقارنة بالحالة العادية لها.
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جغرافيا

سيستان وبلوجستان

عاصفة رملية

عبد الرحمن شهنوازي

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عاصفة رملية تتسبب في نقل 63 مصاباً الي المستشفي

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