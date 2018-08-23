ايران تحرز المركز السابع عالمياً في تقلُّد ميداليات «فيلدز» لعلوم الرياضيات

طهران/23 آب/اغسطس/إرنا – قال رئيس رابطة ايران لعلم الرياضيات محمد علي دهقان اليوم الخميس بأنّ ايران أحرزت المكانة السابعة عالمياً في الحصول علي ميداليات «فيلدز» ذات الصلة بعلم الرياضيات.

واشار دهقان خلال كلمة له في مؤتمر الرياضيات الايراني التاسع والاربعين المُقام اليوم الخميس في جامعة العلم والصناعة الي هذا الإنجاز الايراني مضيفاً بأنّ ايران تقلدت ميداليتين حتي الآن جعلتها تحتل المركز السابع عالمياً.
وعزا دهقان هذا المنجز الي عزيمة وجهود مدرسي مادة الرياضيات في مدارس البلاد.
وانعقدت في الآونة الأخيرة مذكرة تفاهم بين صندوق دعم الباحثين الدولي وبين معهد أبحاث صناعة النفط وقسم العلوم والتقنيات التابع لمكتب رئيس الجمهورية اُعلن الهدف من توقيع المذكرة، الترويج لمادة وعلم الرياضيات في المدارس والجامعات.
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ميدالية فيلدز للرياضيات

المركز السابع

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ايران تحرز المركز السابع عالمياً في تقلُّد ميداليات «فيلدز» لعلوم الرياضيات

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