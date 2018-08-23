ايران تحرز المركز السابع عالمياً في تقلُّد ميداليات «فيلدز» لعلوم الرياضيات

واشار دهقان خلال كلمة له في مؤتمر الرياضيات الايراني التاسع والاربعين المُقام اليوم الخميس في جامعة العلم والصناعة الي هذا الإنجاز الايراني مضيفاً بأنّ ايران تقلدت ميداليتين حتي الآن جعلتها تحتل المركز السابع عالمياً.

وعزا دهقان هذا المنجز الي عزيمة وجهود مدرسي مادة الرياضيات في مدارس البلاد.

وانعقدت في الآونة الأخيرة مذكرة تفاهم بين صندوق دعم الباحثين الدولي وبين معهد أبحاث صناعة النفط وقسم العلوم والتقنيات التابع لمكتب رئيس الجمهورية اُعلن الهدف من توقيع المذكرة، الترويج لمادة وعلم الرياضيات في المدارس والجامعات.

انتهي** ع ج**2344

