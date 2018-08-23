بدء فعاليات مهرجان أفلام «الصحة للجميع»

طهران/23 آب/اغسطس/إرنا – بدَأ مهرجان أفلام الصحة اليوم الخميس فعالياته الرسمية بعرض فلم «خلف جدران الصمت» في مجتمع «جهارسو» السينمائي بطهران.

وبدأ اليوم الخميس منذ الساعة الثانية بعد الظهرعرض 20 فلماً ذا صلة بفعاليات المهرجان و ورشات متنوعة في هذا النطاق يرافقها إقامة حفل افتتاحي وورشتين تعليميتين في مجتمع «جهارسو» السينمائي.
وسيكون العرض الاول في الساعة ال2 بعد الظهر لفلم «خلف جدران الصمت» تليه ورشة تعليمية في الساعة الرابعة موضوعها «الإيدز» يحضرها أطباء أخصائيون وعدد من طاقم انتاج الفلم.
وعند الساعة السادسة مساء سيتم عرض فلم «لاداعي للخجل» الذي أخرجه رضا مقصودي يليه عند الساعة الثامنة مساء عرض فلم «نسيتُك» من إخراج علي عطشاني.
كما سيتم افتتاح مهرجان لرسوم الاطفال المرضي عند الساعة السادسة مساء ويتم تخصيص القاعة رقم 5 من مجتمع «جهارسو» السينمائي لعرض الافلام القصيرة.
علماً بأنّ مهرجان أفلام الصحة الثالث تقيمه وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهدف عرض الأعمال الايرانية ذات الصلة بدور الصحة في حياة البشر تبدأ فعالياتها منذ اليوم الخميس 23 آب/اغسطس وتنتهي في السابع والعشرين من هذا الشهر تحت عنوان «الصحة للجميع».
انتهي** ع ج**2344



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بدء فعاليات مهرجان أفلام «الصحة للجميع»

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