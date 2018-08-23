قائد الثورة یعین الامیرال تنكسیری قائدا لسلاح البحر فی الحرس الثوری

وجاء فی الحكم الذی اصدره سماحة قائد الثورة آیة الله السید علی الخامنئی: بناء علي اقتراح قائد قوات حرس الثورة الاسلامیة، ونظرا للالتزام واللیاقة والتجارب القیمة التی تتمتعون بها، أعینكم قائد للقوة البحریة للحرس الثوری.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة، مخاطبا القائد الجدید للقوة البحریة للحرس الثوری: ان من المتوقع منكم استخدام الكوادر المؤمنة والثوریة وتحدیث التدریبات مع نقل الخبرات والمعرفة العلمیة والتقنیة وتحدیث الاجهزة والمعدات البحریة ورفع القدرات والجهوزیة القتالیة ورفع المستوي المعنوی للمنتسبین والاهتمام بتلبیة احتیاجاتهم المعیشیة، ضمن التوجه ببناء قوة بحریة تلیق بالنظام والثورة الاسلامیة، تتعاون وتتعاضد بشكل مؤثر مع الأسرة الكبیرة لجیش الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والقطاعات المعنیة العسكریة والإداریة.

وأعرب سماحة آیة الله الخامنئی عن شكره وتقدیره للجهود والخدمات القیمة التی قدمها الامیرال علی فدوی خلال فترة تولیه مهمة قیادة القوة البحریة للحرس الثوری.

وفی حكم مماثل عین القائد العام للقوات المسلحة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، الامیرال علی فدوی بمنصب مساعد قائد الحرس الثوری لشؤون التنسیق .

وجاء فی الحكم الذی اصدره سماحة القائد: بناء علي اقتراح قائد قوات حرس الثورة الاسلامیة، ونظرا للتجارب القیمة واللیاقة التی تتمتعون بها، أعینكم مساعد قائد الحرس الثوری لشؤون التنسیق.

وأعرب سماحة آیة الله الخامنئی عن شكره وتقدیره للجهود والخدمات القیمة التی قدمها العمید 'جمال الدین ابرومند' خلال فترة تولیه مهمة شؤون التنسیق فی قوات حرس الثورة الاسلامیة.

انتهي** 2344

