إيران تحرز فضية التايكواندو في اسياد 2018

وإختتم المنتخب الإيراني للتايكواندو منافساته اليوم باحراز ذهبيتين و3 فضيات وميداليتين برونزيتين.

وتاهل اللاعب الايراني 'امير محمد بخشي' الي المباراة النهائية، اثر فوزه بالدور النصف النهائي علي الاردني احمد ابوغوش بطل اولمبياد ريو 2016.

وخسر اللاعب امير محمد بخشي المباراة النهائية امام البطل الاولمبي والعالم الكوري الجنوبي 'داي هون لي' بنتيجة 9-12 نقطة.

وفي وزن تحت 48 كغم للسيدات، تمكنت لاعبة التايكواندو 'ناهيد كياني' من الفوز علي منافستها التايلندية «نغفاتا ناكيت» بنتيجة 6-11 والحصول علي الميدالية البرونزية.

وبهذا انهي منتخب التايكواندو الايراني منافساته في اسياد 2018 بالحصول علي ميداليتين ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين .

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية حتي الان، علي 9 ميداليات ذهبية و8 فضية و8 برونزية.

وقد انطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامة عشرة في اندونيسيا (آسياد 2018) السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.

وتشارك ايران في الدورة ببعثة تضم 280 رياضيا و98 رياضية يتنافسون في 42 مسابقة رياضية.

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