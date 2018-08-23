توقعات مندوب إیران فی منظمة أوبك بشأن سیاسات ترامب النفطیة

طهران/ 23 آب/ اغسطس/ ارنا - قال مندوب الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی الهیئة التنفیذیة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إن استخدام احتیاطی النفط الأمریكی الاستراتیجی، یزید من السعر العالمی لهذه السلعة الاستراتیجیة فقط.

ووفقاً للموقع الإلكترونی لوزارة النفط، قال 'حسین كاظم بورأردبیلی' فی مقابلة مع شبكة 'بلومبرج' الخبریة، إن مبیعات النفط الخام من الاحتیاطی الأمریكی، تظهر أن المنتجین الآخرین لیسوا فی وضع یسمح لهم بزیادة الإنتاج.
وقال كاظم بورأردبیلی، إن روسیا و السعودیة زادتا من إنتاجهما بالاستفادة من احتیاطیاتهما، وتعمدان لخفض العرض والبیع بالآجل الافادة من اسعار مرتفعة.
وصرح مندوب إیران فی اوبك مخاطبا الرئیس الامریكی: لقد أخبرتك قبل شهر واحد أنك ستلجأ إلي الاستفادة من احتیاطی النفط الخام الامریكی الاستراتیجی، لان السعودیة وروسیا غیر قادرتین علي زیادة إنتاج النفط الخام.
وتابع كاظم بور أردبیلی متوجها الي السید ترامب: لماذا تعانی من خیبة أمل شدیدة الي هذا الحد ؟ كن هادئاً وحافظ علي هدوئك؛ أوقف العقوبات ضد إیران وانضم إلي المحادثات النوویة 1 + 5 مرة أخري وتحدث عن المواضیع النوویة هناك.
یذكر إن وزارة الطاقة الأمریكیة عرضت 11 ملیون برمیل من النفط الخام من الاحتیاطی الاستراتیجی للبلاد للبیع قبیل سریان عقوبات علي إیران من المتوقع أن تؤدی إلي خفض الإمدادات العالمیة من الخام .
وأظهر إخطار یوم الاثنین 20 أغسطس أن فترة التسلیم لصفقة البیع المقترحة من خامات عالیة الكبریت ستكون بین الأول من أكتوبر تشرین الأول والثلاثین من نوفمبر تشرین الثانی.
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سیاسات ترامب النفطیة

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توقعات مندوب إیران فی منظمة أوبك بشأن سیاسات ترامب النفطیة

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