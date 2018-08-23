اليابان تعزز علاقاتها مع إيران

و التقي ' ناكانيشي' بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي طوكيو 'مرتضي رحماني موحد' اليوم الخميس، وقال إن إيران مهمة لليابان ليس فقط من حيث الإمدادات الاقتصادية والطاقة، ولكن أيضا بسبب تاريخها وثقافتها العريقة والغنية.

من جانبه اشار السفير الإيراني في اليابان، إلي التعاون الجيد بين الجانبين في السنوات الأخيرة ، واصفا اتحاد الأعمال الياباني (Keidanren) بأنه قدرة مناسبة لتعميق العلاقات بين البلدين.

وأشار مرتضي رحماني موحد، إلي القدرات الاقتصادية الإيرانية في المنطقة ودورها في تأمين الطاقة العالمية، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات بين الطرفين ومواصلة التعاون مع هذه المنظمة الخاصة الكبيرة.

اتحاد الأعمال الياباني هو منظمة اقتصادية تأسست في مايو 2002 بدمج اتحاد المنظمات الاقتصادية واتحادات الموظفين في اليابان. يضم الاتحاد 1662 عضواً منها 1343 شركة و130 منظمة صناعية، و47 اتحاد اقتصادي محلي.

وفقاً لموقع اتحاد الأعمال الياباني فإن مهمة اتحاد الأعمال الياباني تتمثل في تسريع تنمية اقتصاد اليابان والعالم من أجل تقوية العلاقات لخلق قيم مضافة لنقل الاقتصاد الياباني إلي اقتصاد مستدام ودفع عجلة القطاع الخاص عن طريق تشجيع الأفكار الفردية والمجتمعات الصغيرة.

انتهي** 2344

