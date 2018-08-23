زعيم الأرمن في أصفهان وجنوب البلاد يدين تصرفات ترامب الأخيرة

و أضاف الأسقف 'سيبان كاشجيان' في البيان الصادر اليوم الخميس: بالنيابة عن الجالية المسيحية الأرمنية في أصفهان، استنكر الاجراءات الأخيرة للرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة الشعب الإيراني المحب والداعي للسلام.

وأكد الزعيم الديني للأرمن في أصفهان وجنوب إيران في البيان:الانسحاب من الاتفاقية الدولية واعادة العقوبات ضد إيران لا يمكن أن يقوض الروح الصلبة والإرادة القوية للشعب الإيراني؛ معتبرا إن هذه الممارسات تتناقض مع أولويات حقوق الإنسان.

وأضاف إنه ووفقا للمبادئ الإنسانية والمسيحية، نطلب من الحكومات ومسؤولي دول العالم دعاة السلام والعدالة، ليس فقط إدانة مثل هذه السياسات والإجراءات، بل أيضا دعوة مسؤولي البيت الابيض الي البحث عن حل عادل والتعاون علي أساس الفضائل والقيم الإنسانية و السلام والاحترام والتضامن .

الجدير بالاشارة الي ان نحو 7 الاف أرمني يعيشون في محافظة أصفهان، معظمهم في مدينة أصفهان (وسط).

انتهي** 2344

