الاسبوع المقبل موعد جلسة استجواب وزير الشؤون الاقتصادية

طهران/ 23 آب/ اغسطس/ ارنا - برنامج الاسبوع المقبل لمجلس الشوري الاسلامي، يشمل استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية يوم الاحد 26 اغسطس، والسؤال من وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا وتقديم تقرير من اللجنة الاقتصادية حول التحقيق والتحري عن أداء البنك المركزي.

وسيعقد مجلس الشوري الإسلامي جلسة استماع علنية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم.
مشروع استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، قدم بتاريخ 19 أغسطس، مع 33 توقيعا الي الهيئة الرئاسية للبرلمان، وسيتم النظر فيه يوم الأحد القادم .
كما سيحضر وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا 'منصور غلامي' أيضا الأسبوع المقبل الي مجلس الشوري الإسلامي للإجابة علي أسئلة 'نادر قاضي بور، ممثل أهالي ارومية ، ومحمد حسين فرهنكي، ممثل أهالي تبريز في مجلس الشوري الاسلامي.
كما سيناقش نواب مجلس الشوري الاسلامي، الاسبوع القادم ، العديد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون حماية الاطفال والناشئة وإنشاء ثماني مناطق حرة للتجارة والصناعة و12 منطقة اقتصادية خاصة وغيرها من اللوائح القانونية.
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الاسبوع المقبل موعد جلسة استجواب وزير الشؤون الاقتصادية

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