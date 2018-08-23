ميناء جابهار فرصة فريدة لاستثماره من قبل رجال الأعمال الافغان

وقال بهروز اقايي في مقابلة مع وكالة ارنا اليوم الخميس، إن جابهار، أحد الموانئ المهمة في جنوب إيران ويقع في الجزء الشمالي من بحر عمان، ونظرا لموقعه الاستراتيجي والوصول إلي المياه الدولية، يتميز بمكان خاص في التبادل التجاري لإيران مع دول أخري في المنطقة.

وأضاف أن ميناء جابهار لديه القدرة علي تصدير واستيراد بضائع أفغانستان، مثل المعادن وخام الحديد والمنتجات الزراعية.

وقال آقايي وهو المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في جابهار، إن بامكان افغانستان استيراد القمح عبر ميناء جابهار و إنشاء مطاحن لتوفير الدقيق الذي تحتاجه، وكذلك يمكن للمستثمرين القيام بنشاطات التعبئة والتغليف، وتعبئة زيوت الطعام والمواد ألغذائية والزيوت الصناعية في هذا الميناء.

وقال إن بامكان افغانستان ايضا تصدير المنتجات الزراعية مثل الفواكه والمكسرات بالعلامة التجارية الافغانية، نظرا لقدرات الحاويات المبردة في ميناء جابهار.

ووصف آقايي استيراد السيارات التي تحتاجها أفغانستان من موانئ سلطنة عمان عبر ميناء جابهار من الفرص الأخري المتاحة امام تجار افغانستان.

وقال: خلال العام الماضي، دخلت 9 سفن، بما في ذلك ثماني ناقلات للحبوب مع 4825 حاوية، تزن 110 الاف و625 طنا من الهند الي جابهار، ثم انتقلت إلي أفغانستان.

وصرح المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في سيستان وبلوجستان، بان زيادة عمليات تحميل وتفريغ الحاويات في ميناء جابهار هذا العام ازداد بنسبة 103 بالمائة، ما يشير الي اهتمام المستثمرين في استخدام الميناء، مضيفا بان عملية تفريغ وتحميل النفط والمنتجات غير النفطية منذ بداية هذا العام حتي الآن، ازداد بأكثر من 40 في المائة في جابهار.

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