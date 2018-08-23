فريق متابعة الشيخ عيسي قاسم يؤكد خروجه من المستشفي مع استمرار العلاج في لندن

وأصدر فريق المتابعة الخاص بالشيخ قاسم بيانا حمل رقم (١٠) أمس الأربعاء، أكد فيه خروج الشيخ قاسم من المستشفي بعد سماح إدارة المستشفي له بالمغادرة لأول مرة منذ إجراء العملية الجراحية في الأول من الشهر الجاري.

وقال البيان “سمح الاطباء (بالمغادرة) شرط أن يراجع المستشفي بشكل مستمر خلال الفترة القادمة للمتابعات الصحية ما بعد العملية”.

وأوضح البيان بأن الشيخ قاسم سيبقي “في العاصمة البريطانية خلال الفترة القادمة لمتابعة كل العلاجات والمتابعات الطبية اللازمة والمترتبة علي العملية الجراحية التي أجراها”، مشيرا إلي أن “الاطباء (أكدوا) حاجته للعلاج والبقاء تحت المتابعة خلال هذه الفترة”.

وكان الشيخ قاسم غادر البحرين الشهر الماضي بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة الحصار الذي فرضته القوات الخليفية عليه في منزله ببلدة الدراز لأكثر من عامين.

انتهي** 2344

