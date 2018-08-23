هزة أرضية بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر تضرب محافظة كرمان

كرمان/ 23 آب / اغسطس/ ارنا - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر مدينة 'رابر' بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد عند الساعة التاسعة و49 دقيقة صباح اليوم الخميس.
ووقع الزلزال علي الخط 29.38 شمالا و 56.80 شرقا وعلي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض.ولم ترد اية تفاصيل لحد الآن عن الخسائر الاحتمالية للزلزال.مدينة رابر تقع علي بعد 170 كم جنوب غربي كرمان.انتهي** 2344
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