هزة أرضية بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر تضرب محافظة كرمان

ووقع الزلزال علي الخط 29.38 شمالا و 56.80 شرقا وعلي عمق 5 كيلومترات من سطح الارض.

ولم ترد اية تفاصيل لحد الآن عن الخسائر الاحتمالية للزلزال.

مدينة رابر تقع علي بعد 170 كم جنوب غربي كرمان.

انتهي** 2344

