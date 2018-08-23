فريق التجذيف الرباعي ثقيل الوزن سيدات يفوز بالميدالية الفضية

وسجل فريق التجذيف رباعي المجداف ثقيل الوزن سيدات في اسياد 2018، وهن مهسا جاور ونازنين رحماني ومريم كرمي ومريم اميدي بارسا، زمن 7 دقائق و4 ثواني و38 بالمئة من الثانية ليحتل المركز الثاني في نهائيات التجذيف فئة A.

علماً إن البعثة الرياضية الايرانية حصلت حتي الان، علي 9 ميداليات ذهبية و7 فضية و7 برونزية.

وقد انطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامة عشرة في اندونيسيا (آسياد 2018) السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.

وتشارك ايران في الدورة ببعثة تضم 280 رياضيا و98 رياضية يتنافسون في 42 مسابقة رياضية.

انتهي** 2344

