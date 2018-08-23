الأمم المتحدة: مخزونات الوقود والأدوية في غزة بدأت تنفد

وأبلغت دي كارلو مجلس الأمن الدولي بأن التصعيد الأخير في أعمال العنف بين التي يمارسها كيان العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين 'يهدد بإغراق غزة في الحرب'.

وعقد مجلس الأمن اجتماعه الشهري حول فلسطين المحتلة في وقت تبذل الأمم المتحدة جهودا بالتنسيق مع مصر من أجل التصدي للأزمة الإنسانية في غزة ووضع حد للعنف.

وأعربت دي كارلو عن 'قلقها البالغ لنفاد الأموال المخصصة لوقود الطوارئ التي تدعم نحو 250 منشأة أساسية في غزة'، ودعت إلي توفير 4,5 ملايين دولار لتأمين الخدمات الأساسية حتي نهاية العام 2018.

وأبدت دي كارلو قلقها إزاء 'النقص الخطير في الأدوية الأساسية' بعد استنفاد نحو 40 بالمئة من مخزون الأدوية.

وشهدت غزة تصعيدا من قبل العدو الصهيوني منذ بدء تظاهرات 'مسيرة العودة' السلمية في 30 مارس المطالبة برفع الحصار عن عزة وحق العودة للفلسطينيين، والتي استخدمت القوات الصهيونية فيها الذخيرة الحية ما أدي إلي استشهاد وجرح ألاف الفلسطينيين.

كما شن العدو الصهيوني علي الأقل 125 غارة علي غزة، وردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ من القطاع علي جنوب الأراضي المحتلة.

انتهي** 2344

