رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة:

تصريح وزير الأوقاف السعودي خطوة من خطوات التطبيع مع إسرائيل

طهران/ 23 آب / اغسطس/ ارنا - قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود حول تصريح وزير الأوقاف السعودي إنه 'خطوة من خطوات التطبيع مع إسرائيل'، مشيراً إلي أنه 'لا يمكن أن يكون تصريح وزير الأوقاف السعودي من عنده'.

وأضاف حمود في تصريح للميادين أن 'شريحة كبيرة من العالمين العربي والإسلامي تدرك دور السعودي في التطبيع مع العدو الإسرائيلي'.
وكان وزير الأوقاف السعودي عبد اللطيف آل الشيخ قد أشاد بـ 'دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لكونها لم تمنع الحجاج المسلمين من أداء فريضة الحج، للموسم الجاري'، حسب قوله.
وقال آل الشيخ في مقطع فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء إن 'ما يثير التعجّب أن دولة إسرائيل التي نعرف عنها الشيء الكثير، لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم للمملكة لأداء فرضهم'.
كما علّق المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام في تغريدة قائلاً إن 'تصريحات وزير الأوقاف السعودي بوصف الكيان الصهيوني بأنه دولة غير بريئة'.
غير بريئة تصريحات وزير الأوقاف السعودي بوصف الكيان الصهيوني بأنه دولة، وأنه لم يمنع الحجيج الفلسطينيين من أداء الفريضة، وهي تصريحات خطيرة قد تؤسس لمعادلة الحج مقابل الاعتراف بإسرائيل، وعلي المسلمين أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان .
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تصريح وزير الأوقاف السعودي خطوة من خطوات التطبيع مع إسرائيل

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