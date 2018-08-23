إنشاء الغطاء الذهبي هو ألية إيران وتركيا وروسيا لكسر الحظر

وأشار هانكه إلي العقوبات التي تفرضتها وزارة الخزانة الأمريكية علي طهران وأنقرة وموسكو يوميا، قائلاً إن ضغوط الحظر تثير الكثير من المتاعب أمام الريال الإيراني، الروبل الروسي والليرة التركية.

وأشار إلي إن هبوط قيمة عملتهم الوطنية يعود الي عدم حصانة هذه الدول امام الحظر، مؤكدا علي أن إيران وروسيا وتركيا يجب أن تعتبر هذا الضعف تهديدا للأمن القومي.

وقال هانكه إن المخرج لهذه البلدان الثلاثة من عصا الحظر هو رفع قيمة عملتها الوطنية بمقدار الذهب، مضيفا أن الذهب أصبح الآن عملة دولية حافظت علي قدرتها الشرائية مع مرور الوقت. الذهب أيضا ليس عملة تصدرها الحكومة ، وبالتالي، ليس لها عبء سياسي.

و اقترح أستاذ جامعة هوبكنز أن تقوم طهران وأنقرة وموسكو بتشكيل 'مجلس العملات الذهبية'. وقال إنه تم تشكيل مجلس العملة في 70 بلدا ، وبعضها لا يزال قائما. البلدان التي لديها مثل هذه المؤسسة للعملات شهدت نظاما ماليا أفضل واستقرارا أعلي في الأسعار ومعدلات نمو أعلي من تلك التي اختبرت بنوكا مركزية.

انتهي** 2344

