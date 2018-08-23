استقلال طهران يواصل تعثره في الدوري الايراني

طهران / 23 اب /اغسطس /ارنا-
واصل استقلال طهران مسيرته المتعثرة في الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم بتعادله في طهران مع ضيفه فولاد خوزستان بلا اهداف.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في ملعب 'ازادي' في طهران بحضور 20 الف متفرج، في اطار المرحلة الخامسة من الدوري الايراني الممتاز، دانت السيطرة لاستقلال طهران في معظم فترات المباراة ولكن من دون استغلال الفرص المتاحة.
وقد سجل استقلال طهران هدفا في الشوط الاول بواسطة لاعبه مرتضي تبريزي الا ان حكم المباراة لم يحتسبه بداعي التسلل.
وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد استقلال الي 6 نقاط في المركز السابع فيما حل فولاد خوزستان في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.
وتجري اليوم الخميس وغدا الجمعة بقية مباريات الدوري الايراني الممتاز واهمها لقاء برسبوليس مع مضيفه صنعت نفت ابادان مساء اليوم الخميس.
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استقلال طهران يواصل تعثره في الدوري الايراني

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