النيران تلتهم وحدة انتاجية في قزوين شمال غرب ايران

وقال حميد رضا خانبور في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الاربعاء، ان الاضرار الناجمة عن الحريق تبلغ وفقا للتقديرات الاولية نحو 150 مليار ريال (الدولار يعادل 44000 ريال رسميا).

واضاف، ان النيران اندلعت في هذه الوحدة الانتاجية في نحو الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش)، وتم اخمداها بعد 3 ساعات بجهود فرق الاطفاء والاغاثة والخدمات.

واوضح بان 20 سيارة اطفاء من مختلف مدن المحافظة شاركت في عملية اطفاء الحريق وقال، لحسن الحظ ان الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وقال، من المرجح ان يكون السبب في الحادث حصول تماس كهربائي الا ان التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب بدقة.

وتقوم مجموعة 'مكرر' الصناعية بانتاج منتوجات كيمياوية وانواع الاصباغ والعوازل البوليمرية.

انتهي ** 2342

