ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية في ختام منافسات اليوم الرابع، يوم امس الاربعاء، علي 7 ميداليات ذهبية و3 فضية و6 برونزية.

وتاتي الصين في المركز الاول بـ 82 ميدالية ثم اليابان بـ 68 ميدالية وكوريا الجنوبية بـ 49 ميدالية.

وفيما يلي الميداليات التي احرزتها ايران:



* الميداليات الذهبية

- حسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم

- علي رضا كريمي بالمصارة الحرة وزن 97 كغم

- برويز هادي بالمصارعة الحرة وزن 125 كغم

- سعيد رجبي في التايكواندو وزن فوق 80 كغم

- ميرهاشم حسيني في التايكواندو وزن تحت 63 كغم

- محمد علي كرائي بالمصارعة الرومانية وزن 77 كغم

- حسين نوري بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم



* الميداليات الفضية

- كوروش بختياري في التايكواندو (البومسي)

- مرجان سلحشوري في التايكواندو (البومسي)

- زهراء كياني في الووشو كونغ فو (التاولو)



*الميداليات البرونزية

- رضا اطري بالمصارعة الحرة وزن 57 كغم

- فرزان عاشور زادة في التايكواندو وزن تحت 58 كغم

- علي باكدامن في المبارزة بسلاح السابر

- مهرداد مرداني بالمصارعة الرومانية وزن 60 كغم

- محمد رضا كرائي بالمصارغة الرومانية وزن 67 كغم

- مه لقا جام بزرك في الرماية بالبندقية الهوائية من ثلاثة اوضاع مسافة 50 م



وقد انطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامة عشرة في اندونيسيا (آسياد 2018) السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.

وتشارك ايران في الدورة ببعثة تضم 280 رياضيا و98 رياضية يتنافسون في 42 مسابقة رياضية.

انتهي ** 2342

