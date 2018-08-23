ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

طهران / 23 اب /اغسطس /ارنا-
تقدمت ايران الي المركز الرابع بجدول الميداليات بدورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة الجارية في اندونيسيا ، بحصولها علي 16 ميدالية متنوعة.

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية في ختام منافسات اليوم الرابع، يوم امس الاربعاء، علي 7 ميداليات ذهبية و3 فضية و6 برونزية.
وتاتي الصين في المركز الاول بـ 82 ميدالية ثم اليابان بـ 68 ميدالية وكوريا الجنوبية بـ 49 ميدالية.
وفيما يلي الميداليات التي احرزتها ايران:

* الميداليات الذهبية
- حسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم
- علي رضا كريمي بالمصارة الحرة وزن 97 كغم
- برويز هادي بالمصارعة الحرة وزن 125 كغم
- سعيد رجبي في التايكواندو وزن فوق 80 كغم
- ميرهاشم حسيني في التايكواندو وزن تحت 63 كغم
- محمد علي كرائي بالمصارعة الرومانية وزن 77 كغم
- حسين نوري بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم

* الميداليات الفضية
- كوروش بختياري في التايكواندو (البومسي)
- مرجان سلحشوري في التايكواندو (البومسي)
- زهراء كياني في الووشو كونغ فو (التاولو)

*الميداليات البرونزية
- رضا اطري بالمصارعة الحرة وزن 57 كغم
- فرزان عاشور زادة في التايكواندو وزن تحت 58 كغم
- علي باكدامن في المبارزة بسلاح السابر
- مهرداد مرداني بالمصارعة الرومانية وزن 60 كغم
- محمد رضا كرائي بالمصارغة الرومانية وزن 67 كغم
- مه لقا جام بزرك في الرماية بالبندقية الهوائية من ثلاثة اوضاع مسافة 50 م

وقد انطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامة عشرة في اندونيسيا (آسياد 2018) السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.
وتشارك ايران في الدورة ببعثة تضم 280 رياضيا و98 رياضية يتنافسون في 42 مسابقة رياضية.
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ايران تتقدم الي المركز الرابع بدورة الالعاب الاسيوية

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