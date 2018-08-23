رئيس علماء البوسنة يهنئ قائد الثورة الاسلامية بعيد الاضحي المبارك

بلغراد / 23 اب /اغسطس / ارنا-
بعث رئيس العلماء المسلمين ورئيس الجمعية الاسلامية في البوسنة والهرسك افندي كاوازوفيتش برقيتي تهنئة منفصلتين الي قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي ورئيس الجمهورية حسن وحاني، لمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

وافادت السفارة الايرانية في بلغراد ان رئيس علماء البوسنة تمني في البرقيتين موفور الصحة والسلامة لقائد الثورة الاسلامية والرئيس روحاني، داعيا الباري تعالي بان يمن علي الامة الاسلامية جمعاء بالامن والاستقرار والبركات.
كما بعث كاوازوفيتش برقية تهنئة الي امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي.
وكان السفير الايراني في سراييفو قد التقي الثلاثاء رئيس العلماء المسلمين في البوسنة، للتهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك، داعيا له ولشعب البوسنة والهرسك والامة الاسلامية بالمزيد من التوفيق، متمنيا ان يتحول عيد الاضحي المبارك لهذا العام الي عيد وحدة الامة الاسلامية.
بدوره بارك رئيس العلماء المسلمين في البوسنة والهرسك للسفير الايراني بمناسبة عيد الاضحي المبارك، متمنيا لقائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني التوفيق والرفعة.
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رئيس علماء البوسنة يهنئ قائد الثورة الاسلامية بعيد الاضحي المبارك

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