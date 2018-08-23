ايران تتوج ببطولة المصارعة الرومانية في آسياد 2018

طهران / 22 اب /اغسطس /ارنا-
توج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية بالبطولة في دورة الالعاب الاسيوية الثامنة عشرة (آسياد 2018) الجارية في اندونيسيا، بحصده ميداليتين ذهبيتين واخريين برونزيتين.

وتقلد الذهبية كل من محمد علي كرائي في وزن 77 كغم وحسين نوري في وزن 87 كغم فيما احرز البروزنية كل من مهرداد مرداني في وزن 60 كغم ومحمد رضا كرائي في وزن 67 كغم.
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ايران تتوج ببطولة المصارعة الرومانية في آسياد 2018

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