ايران تتوج ببطولة المصارعة الرومانية في آسياد 2018

وتقلد الذهبية كل من محمد علي كرائي في وزن 77 كغم وحسين نوري في وزن 87 كغم فيما احرز البروزنية كل من مهرداد مرداني في وزن 60 كغم ومحمد رضا كرائي في وزن 67 كغم.

يتبع ** 2342

