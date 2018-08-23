منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب حول القدس لا قيمة لها

بيروت/22 آب/اغسطس/ارنا-دانت منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات التي أدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الأربعاء حول القدس والقضية الفلسطينية، واعتبرت انها “لا قيمة لها”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها أحمد التميمي إن “التصريحات التي أدلي بها ترامب والتي أكد فيها انه تم إزالة قضية القدس عن طاولة المفاوضات هي استمرار للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل واستمرار للأوهام التي تعيشها الإدارة الأمريكية المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية في أية تسويات مستقبلية”.

وأضاف التميمي “لا نعلم عن أي مفاوضات يتحدث ترامب، فالقدس متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني، والشعوب العربية والاسلامية، وإذا استطاع أن يزيلها عن طاولة المفاوضات، فلن يستطيع إزالتها من هذه القلوب”، وأكد “موقف قيادة السلطة وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس الرافض بشكل مطلق لصفقة القرن ولكامل السياسة الأمريكية المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي”، وشدد علي أن “الإدارة الأمريكية لن تجد فلسطينيا واحدا يوافق علي سياساتها”.
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منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب حول القدس لا قيمة لها
منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب حول القدس لا قيمة لها

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