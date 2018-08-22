خبير امني عراقي يكشف قتلي من كبار قيادات داعش في سوريا

بغداد/22 اب/اغسطس/ارنا-كشف خبير امني عراقي، قتلي من كبار قيادات تنظيم داعش الارهابي، الذين لقوا حتفهم بفعل ضربات سلاح الجو العراقي لعدد من مواقع واوكار التنظيم قبل عدة ايام.

واكد الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، في تصريحات له، الثلاثاء، مقتل مسوؤل مايسمي بديوان الزكاة وأمير سرية الانتحاريين في ولاية الخير في منطقة هجين السورية، خلال ضربات جوية نفذتها خلية الصقور العراقية داخل الاراضي السورية الاسبوع الفائت.
واوضح ابو رغيف في تصريحاته 'ان خلية الصقور تمكنت من قتل سبعة من متزعمي داعش الإجرامية، بينهم مسوؤل مايسمي ديوان الزكاة، المدعو احمد سعيد خميس جوير، المكني بـ”ابي عثمان”، وأمير سرية الانتحاريين في ولاية الخير في قاطع الميادين، المدعو ابو عبد الرحمن الشامي، خلال تنفيذها ضربات جوية في منطقة هجين السورية'.
واضاف قائلا، 'ان خلية الصقور استهدفت عدد من مضافات الانتحاريين، ومقر فرقة الكواسر، ومقر فيلق الفاروق في هجين السورية، وان العملية نفذت بواسطة طائرات (اف 16) وفق معلومات استخباراتية خاصة من قبل خلية الصقور'.
وتجدر الاشارة الي ان طائرات(اف 16)، نفذت في السادس عشر من شهر اب-اغسطس الجاري، ضربات جوية استهدفت موقع لزعامات داعش الارهابي التكفيري وموقعا آخر هو عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ، كان يتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية في منطقة هجين السورية الواقعة قرب الحدود مع العراق.
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خبير امني عراقي يكشف قتلي من كبار قيادات داعش في سوريا

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