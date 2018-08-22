وقال السيد عمار الحكيم في خطبة عيد الأضحي المبارك، اليوم الاربعاء، 'يتوهم من يعتقد بان المواقف الشجاعة تجاه القضايا العادلة للشعوب تتعارض مع المصالح الوطنية لبلد دون آخر، نحن اليوم نعيش في عالم متقارب يتأثر بكل ما يجري حوله من أحداث وتقلبات'.

وأكد 'من الصعب تصور عدم تأثر العراق في حال تعرضت الجمهورية الاسلامية في ايران لمشاكل وتعقيدات الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك من الصعوبة للجمهورية الاسلامية ان تتصور عدم تأثرها في حال شهد العراق انهيارات اقتصادية او سياسية او امنية متلاحقة، والامر نفسه في تركيا والسعودية، ودول الجوار المحيطة بالعراق'.

وأشار الي ان 'القدر الجغرافي والثقافي يجمع العراقيين والإيرانيين معا، كما يجمع العراق بمحيطه العربي جغرافيا وتاريخيا وحضارياً'.

ودعا السيد عمار الحكيم الي ان 'تعمل السياسة العراقية بشكل دؤوب وبكل السبل المتاحة علي إيجاد أرضية مشتركة تجتمع عليها المصالح الامريكية والإيرانية معاً بعيدا عن سياسة العقوبات والتهديدات التي لن تجلب للمنطقة سوي مزيد من الحروب والدمار'.

وأكد 'لا يمكن ان نبقي مكتوفي الايدي في حال تفاقمت العقوبات الاقتصادية تجاه الشعب الايراني، فنحن العراقيون نعلم جيدا ما هي اثار الحصار الاقتصادي الذي عشناه في تسعينيات القرن المنصرم، وتجويع الشعوب من أجل التأثير علي الانظمة السياسية سياسة لا انسانية ولا يمكن البحث عن مصالح العراق بمنطق الصراع والعقوبات'.

وطالب السيد عمار الحكيم 'الولايات المتحدة في إعادة النظر بخيار فرض العقوبات والحصار علي الشعب الايراني، وان تدرك حجم التداعيات المؤثرة علي العراق جراء ذلك أيضا، فهناك مصالح تجارية متبادلة بين البلدين، وهناك روابط ثقافية وتاريخية عريقة ومتجذرة بين الشعبين، وقد بينا ذلك سلفا خلال لقاءاتنا المتكررة مع الوفود الممثلة للإدارة الامريكية والبعثات الدولية الأخري'.

وشدد 'لن نقبل بفرض العقوبات الاقتصادية الظالمة علي الشعوب، ولن نسمح بتعريض مصالح بلدنا للمخاطر، نقولها بصراحة وبلا خوف من أحد'.

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