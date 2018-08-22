مسؤول بالخارجية الاسترالية:

ملبورن ستواصل تعاملاتها مع طهران

طهران/22 اب/اغسطس/ارنا – وجه جاستين لي المدير العام للسياسات متعددة الاطراف بوزارة الخارجية الاسترالية انتقادا لنقض امريكا للاتفاق النووي وقال ان الوضع الحالي لهذا الاتفاق اوجد مشاكل للتبادل الثنائي لكن الحكومة الاسترالية عازمة علي مواصلة تعاملاتها مع ايران.

وقال جاستين لي خلال لقائه امس محمود صادقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الاسترالية ان ثمة طاقات هائلة بين البلدين لتوسيع التواصل بينهما.

اما محمود صادقي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الاسترالية فقد اكد خلال اللقاء اهمية تطوير العلاقات المتنامية بين البلدين وقال ان علاقات مستمرة قائمة بين ايران واستراليا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
واضاف ان تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران واستراليا يسهم في النهوض بالعلاقات الودية بين البلدين.
واشار الي التصرفات غير اللائقة لترامب وقال ان انتهاك المعاهدات الدولية المختلفة من قبل امريكا يظهر عدم احترام القوانين الدولية وتعريض السلام والامن الدوليين للخطر.
واعرب عن تقديره لمواقف استراليا في التماشي مع بلدان الاتحادالاوروبي وعدم اتباع السياسات الامركيية فما يخص الاتفاق النووي.
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الاتفاق النووي

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ملبورن ستواصل تعاملاتها مع طهران

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