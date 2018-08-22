اجراءات ترامب المعادية لايران غير شرعية

واضافت قناة الميادين التي اوردت النبا، ان الجزائري دعا امريكا للتقيد بالقوانين واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة باسرع ما يمكن في مجال تعاون شركات التامين والبنوك والمؤسسات المالية والشركات مع ايران، واصدار التراخيص المتعلقة بدخول المحاصيل الزراعية والمعدات الطبية الي ايران.

واعرب هذا المسؤول الاممي عن دراسة تداعيات اجراءات ترامب المعادية لايران علي حياة الشعب الايراني في المجالين الاقتصادي والاجتماعي عن امله بان تتوصل الاسرة الدولية علي وجه السرعة الي قناعة مؤداها ان العالم لا يجب ان يكون ساحة للحرب الاقتصادية.

واعرب المقرر الخاص للامم المتحدة عن شكره لجهود المجتمع الدولي لمعارضة الغطرسة الاقتصادية الامريكية وقال انه يشكر جهود الاتحاد الاوروبي لمواجهة هذا الظلم عن طريق العمل الدبلوماسي او وضع قوانين لحماية الشركات الاوروبية في مواجهة اجراءات ترامب المناهضة لايران.

انتهي ** 1718

