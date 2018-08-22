صحيفة هندية:

نيودلهي تسعي لمواصلة الصفقات النفطية مع ايران

نيودلهي/22 اب/اغسطس/ارنا – قالت صحيفة هندية اليوم الاربعاء أن الهند تعمل علي حفظ علاقاتها مع ايران وتسعي لايجاد سبيل لمواجهة الحظر الامريكي الاحادي علي طهران.

ونقلت صحيفة 'هندو بيزننس لاين' عن مسؤول هندي قوله في هذا الخصوص: ان الهند لا تستطيع قطع علاقاتها التجارية مع ايران تحت اي ظرف وضغط. اننا نجري محادثات مع اعضاء الاتحاد الاوروبي لايجاد حل. ونسعي في هذا الخصوص لاقناع امريكا بان العقوبات الاقتصادية علي ايران ستؤثر علي النمو الاقتصادي للهند.
ونقلت عن مسؤول هندي اخر ان وزير خارجية الهند سوشما سواراج ووزير الدفاع الهندي مالا سيتارامان سيثيرا قضية ايران خلال لقائهما الرسمي مع نظيريهما الامريكي في سبتمبر المقبل في نيودلهي.
وتري الهند انه يجب الحفاظ علي الاتفاق النووي الايراني من خلال المحادثات والدبلوماسية.
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برچسب ها

اقتصاد

الهند

الاتفاق النووي

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نيودلهي تسعي لمواصلة الصفقات النفطية مع ايران

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