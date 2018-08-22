وال استريت جورنال: بريطانيا اعلنت مرة اخري دعمها للاتفاق النووي

واضافت الصحيفة في عددها الصادر يوم امس ان تصريحات جيرمي هانت في مؤسسة السلام الاميركي ان موقف بريطانيا تجاه الاتفاق النووي ثابت ولم يتغير.

انتهي**س.ر

