وال استريت جورنال: بريطانيا اعلنت مرة اخري دعمها للاتفاق النووي

طهران/ 22 آب/ اغسطس- اشارت صحيفة 'وال استريت جورنال' الي الزيارة الاولي التي قام بها وزير الخارجية البريطاني الجديد الي اميركا وقالت ان لندن اكدت مرة اخري دعمها للاتفاق النووي .
واضافت الصحيفة في عددها الصادر يوم امس ان تصريحات جيرمي هانت في مؤسسة السلام الاميركي ان موقف بريطانيا تجاه الاتفاق النووي ثابت ولم يتغير. انتهي**س.ر
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