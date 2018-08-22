رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية يلتقي رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي

واشاد صالحي اميري في هذا اللقاء بالتعاون الايجابي للمجلس الاولمبي الاسيوي مع اللجنة الوطنية الاولمبية داعيا الي تعزيز التعاون اكثر فاكثر.

وقدم اميري اقتراحا لاستضافة الاجتماع القادم للهيئة التنفيذية للمجلس الاولمبي الاسيوي في جزيرة كيش حيث لاقي ترحيب الشيخ الصباح وتقرر ان يتم التخطيط لعقد ذلك في الموعد المناسب.

واعلن رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي دعمه الكامل لبرامج اللجنة لتحديث الامكانات والتجهيزات الرياضية.

وقال ان المجلس مستعد للتنسيق اللازم لعقد الاجتماع في جزيرة كيش في اقرب فرصة ممكنة.

انتهي**س.ر

