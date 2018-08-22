مسؤول بالخارجية: عضوية ايران في آسيان تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع شرق اسيا

طهران/ 22 آب/ اغسطس-قال محمود فرازنده مساعد وزير الخارجية الايراني ومدير عام آسيا و اوقيانيا بالوزارة ان التوقيع علي وثيقة انضمام ايران الي معاهدة المودة والتعاون مع رابطة تعاون دول جنوب شرق اسيا (آسيان) يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع شرق اسيا.

وقال فرازنده في حديث لمراسل ارنا ان الخارجية الايرانية عملت خلال الاعوام الاخيرة علي مأسسة العلاقات مع جنوب شرق اسيا من جهة والمضي قدما نحو تحقيق اهدافها من جهة اخري.
واوضح ان معاهدة المودة تمهد لدخول مرحلة جديدة من العلاقات من رابطة اسيان باعتبارها شريكا علي الامد الطويل.
ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان هو منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. تأسس الاتحاد في 8 أغسطس 1967 في بانكوك.
وتؤكد آسيان أن من بين أهدافها تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا من خلال عمل مشترك يقوم علي روح التعاون والتكافؤ، والمشاركة من أجل تعزيز قواعد مجتمع مزدهر يسوده السلام.
انتهي**س.ر



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مسؤول بالخارجية: عضوية ايران في آسيان تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع شرق اسيا

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