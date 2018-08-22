آیة الله خاتمی: ای حرب محتملة علي ایران ستكلف أمیركا وحلیفتها ثمنا باهظا

واعتبر آیة الله خاتمی فی خطبتی صلاة العید التی اقیمت صباح الیوم الاربعاء فی مصلي الامام الخمینی (رض) ان أمیركا تعلم جیدا ان ثمن ای حرب محتملة ضد ایران لن تدفعه لوحدها بل ستدفع ذلك ایضا حلیفتها 'اسرائیل' الغاصبة لفلسطین.

وأكد آیة الله خاتمی أن ایران لن تتفاوض مع أمیركا موضحا، انظروا كیف تعاملت امیركا مع الاتفاق النووی؟ جمیع رؤساء الولایات المتحدة كانوا یسعون للتفاوض مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، لكن النتیجة هی ما ترونها الیوم.

وقال خطیب صلاة عید الاضحي ان الشعب الایرانی اثبت علي مر العقود الاربعة الماضیة انه لایقهر لتمسكه بمحور الولایة الذی سیمكنه من الوقوف صامدا بوجه الاعداء.

واضاف ایة الله السید احمد خاتمی ان المؤمن لابد الایخشي العدو ولایشعر بالیأس امامه.

وقال ان الشعب الایرانی اثبت علي مر السنوات ال40 الماضیة انه لایقهر وقادر علي التغلب علي الاعداء .

انتهي**س.ر

