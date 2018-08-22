مسؤولة حقوقیة دولیة: اعدام النشطاء فی السعودیة امر فظیع

طهران / 22 اب /اغسطس /ارنا-
اعتبرت مدیرة قسم الشرق الاوسط فی منظمة 'هیومن رایتس ووتس' سارة لیا ویتسن، سعی السلطات السعودیة إلي إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغیر متهمین حتي بأعمال عنف، أمرا فظیعا.

وذكرت 'رویترز' ان جماعات من بینها منظمة هیومن رایتس ووتش قالت إن النیابة العامة فی السعودیة تطلب الحكم بالإعدام علي خمسة نشطاء فی مجال حقوق الإنسان من المنطقة الشرقیة بالمملكة فی مزاعم إرهاب ینظرها القضاء.
ومن بین المحتجزین إسراء الغمغام التی تعد أول امرأة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقی.
وتشمل الاتهامات الموجهة لها التحریض علي التظاهر وتوفیر الدعم المعنوی لمن تصفهم السلطات السعودیة بمثیری الشغب.
وقالت سارة لیا ویتسن مدیرة قسم الشرق الأوسط فی هیومن رایتس ووتش فی بیان یوم الأربعاء ”كل إعدام مروع لكن السعی إلي إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغیر متهمین حتي بأعمال عنف، أمر فظیع“.
وأوردت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، ومقرها لندن، القرار الخاص بقضیة إسراء هذا الأسبوع.
وإسراء الغمغام ناشطة شهیرة وثقت تظاهرات حاشدة فی المنطقة الشرقیة بدءا من عام 2011 ، وألقی القبض علیها فی منزلها فی دیسمبر كانون الأول عام 2015 مع زوجها.
وأعدمت السعودیة من قبل نشطاء لاتهامات ذات دوافع سیاسیة.
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مسؤولة حقوقیة دولیة: اعدام النشطاء فی السعودیة امر فظیع

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