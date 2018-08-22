روسيا تدعو 11 دولة بينها ايران للمشاركة في مؤتمر افغانستان

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية مساء الثلاثاء بهذا الصدد ان المؤتمر الدولي حول افغانستان الذي عقد في موسكو عام 2017 تم اطلاقه علي اساس المشاورات السداسية بين دول روسيا وايران وافغانستان وباكستان والهند والصين.

وعقد اول اجتماع دولي حول افغانستان في موسكو في 14 نيسان /ابريل عام 2017 بمشاركة مساعدي الخارجية والمندوبين الخاصين لـ 11 دولة مهتمة بحل وتسوية الاوضاع في افغانستان.

والدول التي دعيت الي ذلك المؤتمر هي ايران والفغانستان والصين وباكستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا واوزبكستان وتركمنستان.

وقد وجهت الدعوة لاميركا للمشاركة في ذلك المؤتمر الا انها امتنعت عن ذلك.

وسيعقد المؤتمر المقبل برئاسة روسيا وافغانستان وتم توجيه الدعوة لاميركا ايضا وكذلك لمكتب تنظيم طالبان في قطر.

ونقلت وكالة 'انترفاكس' الروسية عن المسؤول بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، قوله إن موسكو وجهت الدعوة لطالبان، للمشاركة في المؤتمر.

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