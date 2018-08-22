مساعد رئیس الجمهوریة:

لا تفاوض مع جدید مع الناكثین للعهد فی الاتفاق النووی

شیراز / 22 اب /اغسطس /ارنا-
اكد مساعد رئیس الجمهوریة رئیس منظمة التراث الثقافی والصناعات الیدویة والسیاحة الایرانیة علی اصغر مؤنسان بان لا تفاوض من جدید مع الناكثین للعهد فی الاتفاق النووی.

وخلال اجتماعه مساء الثلاثاء مع الناشطین فی مجال السیاحة والصناعات الیدویة فی محافظة فارس جنوب البلاد قال مؤنسان، ان البلاد الیوم تمر بظروف اقتصادیة یعبّر الكثیر عنها بالحرب الاقتصادیة.
واضاف، انه فی هذه الظروف الاقتصادیة الصعبة یواجه جمیع الناشطین الاقتصادیین مصاعب حیث ینبغی علي الجمیع التعاون وبذل الجهود للعبور من هذا المنعطف التاریخی الصعب.
وفی الاشارة الي الاتفاق النووی قال مساعد الرئیس روحانی، انه وبعد اعوام تم التوصل الي الاتفاق النووی مع مجموعة '5+1' الا ان الامیركیین اخلوا به وخلقوا مشاكل للبلاد.
وقال مؤنسان، انه فی هذه الظروف وبسبب نكث العهد من الجانب الاخر فان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة غیر مستعدة للتفاوص مع جدید وینبغی علینا جمیعا العبور بالبلاد من هذا المنعطف الصعب فی ظل المقاومة امام مآرب الاعداء.
واضاف، انه فی مثل هذه الظروف یعانی قطاع السیاحة من مصاعب اقل مقارنة مع سائر القطاعات الاقتصادیة فی البلاد وهو الامر الذی یزید من مسؤولیة الناشطین فی هذا القطاع لانه یتوجب علیهم المساعدة للعبور بالبلاد من هذه الظروف الاقتصادیة.
واعتبر زیادة سعر الدولار مقارنة بالعملة الوطنیة الریال فرصة للمزید من استقطاب السیاح الاجانب وقال، انه ینبغی الاستفادة الي قصي حد ممكن من هذه الفرصة للعبور باقتصاد البلاد من الظروف الراهنة.
وفی جانب اخر من حدیثه اعتبر الزیادة غیر المنضبطة لاسعار تذاكر الطائرات بانها لیست فی مصلحة السیاحة وقال، ان رئیس الجمهوریة اوعز الثلاثاء الي وزیر الصناعة والتجارة والمناجم لحل هذه المشكلة.
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لا تفاوض مع جدید مع الناكثین للعهد فی الاتفاق النووی

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