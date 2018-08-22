المركز الاممي للمعلومات بطهران يعلن استعداده للتعاون مع جامعة سيستان وبلوجستان

زاهدان / 22 اب /اغسطس /ارنا-
اعلنت رئيسة مركز المعلومات التابع لمكتب منظمة الامم المتحدة بطهران ماريا دوتسنكو استعداد المركز للتعاون الوثيق مع جامعة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) لتوفير المصادر العلمية اللازمة للطلبة الجامعيين فيها.

وقالت دوتسنكو خلال لقائها مع رئيس ومساعدي جامعة سيستان وبلوجستان امس الثلاثاء ان هنالك الان 18 منظمة وصندوقا وبرنامجا اختصاصيا تابعا لمنظمة الامم المتحدة تعمل بدعوة من الحكومة الايرانية في سياق منافع الشعب الايراني.
واضافت، انه وفي ضوء الانشطة والروابط الجيدة جدا لجامعة سيستان وبلوجستان مع الجامعات المرموقة في العالم فان مركز العلومات التابع لمكتب منظمة الامم المتحدة بطهران سيتعاون مع هذه الجامعة بوضعه مصادر المعلومات تحت تصرفه.
من جانبه قال رئيس جامعة سيستان وبلوجستان علي رضا بنداني بان الجامعة تضم الان اكثر من 16 الف طالب جامعي يواصلون دراساتهم في اطار 11 كلية تضم 70 مجموعة تعليمية ذات 415 فرعا.
واضاف، ان العلاقات العلمية والمستمرة مع جامعات العالم المرموقة وتنظيم العديد من الندوات العلمية الدولية واقامة دورات تعليمية مشتركة مع الكليات ذات المكانة والاستفادة من الاجهزة التعليمية الحديثة، تعد من ضمن الانشطة المهمة لهذه الجامعة.
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جامعة سيستان وبلوجستان

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المركز الاممي للمعلومات بطهران يعلن استعداده للتعاون مع جامعة سيستان وبلوجستان

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