ایران فی المركز الخامس فی ختام الیوم الثالث بدورة آسیاد 2018

طهران / 21 اب /اغسطس /ارنا-
حلت ایران فی المركز الخامس بجدول المیدالیات فی ختام الیوم الثالث من مسابقات دورة الالعاب الآسیویة الثامنة عشرة فی اندونیسیا (آسیاد 2018).

وحصلت البعثة الریاضیة الایرانیة علي 12 میدالیة وهی 4 ذهبیة و3 فضیة و5 برونزیة.
والمیدالیات التی حصلت علیها ایران هی كالتالی:

* المیدالیات الذهبیة
- حسن یزدانی فی وزن 86 كغم بالمصارعة الحرة
- علی رضا كریمی فی وزن 97 كغم بالمصارعة الحرة
- برویز هادی فی وزن 125 كغم بالمصارعة الحرة
- سعید رجبی فی التایكواندو

* المیدالیات الفضیة
- كوروش بختیاری فی التایكواندو (البومسی)
- مرجان سلحشوری فی التایكواندو (البومسی)
- زهراء كیانی فی الووشو كونغ فو (التاولو)

*المیدالیات البرونزیة
- رضا اطری فی وزن 57 كغم بالمصارعة الحرة
- فرزان عاشوری فی التایكواندو
- علی باكدامن فی المبارزة بسلاح السابر
- مهرداد مردانی فی وزن 60 كغم بالمصارعة الرومانیة
- محمد رضا كرائی فی وزن 67 كغم بالمصارعة الرومانیة

ترتیب الدول العشر الاولي فی جدول المیدالیات:
1- الصین 60 میدالیة (30 ذهبیة، 18 فضیة ، 12 برونزیة)
2- الیابان 46 میدالیة (12 ذهبیة ، 17 فضیة ، 17 برونزیة)
3- كوریا ج 34 میدالیة (8 ذهبیة ، 12 فضیة ، 14 برونزیة)
4- اندونیسیا 12 میدالیة (5 ذهبیة ، 2 فضیة ، 5 برونزیة)
5- ایران 12 میدالیة (4 ذهبیة ، 3 فضیة ، 5 برونویة)
6- كوریا ش 8 میدالیات (4 ذهبیة ، 1 فضیة ، 3 برونزیة)
7- الهند 10 میدالیات (3 ذهبیة ، 3 فضیة ، 4 برونزیة)
8- تایوان 9 میدالیات (3 ذهبیة ، 2 فضیة ، 4 برونزیة)
9- منغولیا 7 میدالیات (2 ذهبیة ، 1 فضیة ، 4 برونزیة)
10-كازاخستان 13 میدالیة (1 ذهبیة ، 5 فضیة ، 7 برونزیة)

وكانت منافسات دورة الالعاب الآسیویة الثامة عشرة فی اندونیسیا قد انطلقت یوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغایة 2 سبتمبر/ ایلول.
وتشارك ایران فی آسیاد 2018 ببعثة تضم 280 ریاضیا و98 ریاضیة.
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ایران فی المركز الخامس فی ختام الیوم الثالث بدورة آسیاد 2018

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