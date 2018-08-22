ایران فی المركز الخامس فی ختام الیوم الثالث بدورة آسیاد 2018

وحصلت البعثة الریاضیة الایرانیة علي 12 میدالیة وهی 4 ذهبیة و3 فضیة و5 برونزیة.

والمیدالیات التی حصلت علیها ایران هی كالتالی:



* المیدالیات الذهبیة

- حسن یزدانی فی وزن 86 كغم بالمصارعة الحرة

- علی رضا كریمی فی وزن 97 كغم بالمصارعة الحرة

- برویز هادی فی وزن 125 كغم بالمصارعة الحرة

- سعید رجبی فی التایكواندو



* المیدالیات الفضیة

- كوروش بختیاری فی التایكواندو (البومسی)

- مرجان سلحشوری فی التایكواندو (البومسی)

- زهراء كیانی فی الووشو كونغ فو (التاولو)



*المیدالیات البرونزیة

- رضا اطری فی وزن 57 كغم بالمصارعة الحرة

- فرزان عاشوری فی التایكواندو

- علی باكدامن فی المبارزة بسلاح السابر

- مهرداد مردانی فی وزن 60 كغم بالمصارعة الرومانیة

- محمد رضا كرائی فی وزن 67 كغم بالمصارعة الرومانیة



ترتیب الدول العشر الاولي فی جدول المیدالیات:

1- الصین 60 میدالیة (30 ذهبیة، 18 فضیة ، 12 برونزیة)

2- الیابان 46 میدالیة (12 ذهبیة ، 17 فضیة ، 17 برونزیة)

3- كوریا ج 34 میدالیة (8 ذهبیة ، 12 فضیة ، 14 برونزیة)

4- اندونیسیا 12 میدالیة (5 ذهبیة ، 2 فضیة ، 5 برونزیة)

5- ایران 12 میدالیة (4 ذهبیة ، 3 فضیة ، 5 برونویة)

6- كوریا ش 8 میدالیات (4 ذهبیة ، 1 فضیة ، 3 برونزیة)

7- الهند 10 میدالیات (3 ذهبیة ، 3 فضیة ، 4 برونزیة)

8- تایوان 9 میدالیات (3 ذهبیة ، 2 فضیة ، 4 برونزیة)

9- منغولیا 7 میدالیات (2 ذهبیة ، 1 فضیة ، 4 برونزیة)

10-كازاخستان 13 میدالیة (1 ذهبیة ، 5 فضیة ، 7 برونزیة)



وكانت منافسات دورة الالعاب الآسیویة الثامة عشرة فی اندونیسیا قد انطلقت یوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغایة 2 سبتمبر/ ایلول.

وتشارك ایران فی آسیاد 2018 ببعثة تضم 280 ریاضیا و98 ریاضیة.

انتهي ** 2342

