مسؤول استرالي: عازمون علي مواصلة التعاون مع ايران

واشار 'لي' خلال لقائة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية-الاسترالية 'محمود صادقي' الي الاراضيات المتوفرة لتعزيز العلاقات الثنائية مؤكدا علي ضرورة التخطيط الدقيق لاستثمارها بافضل شكل ممكن.

واكد علي ضرورة استمرار الحوار بين استراليا وايران بشان مواضيع حقوق الانسان واوضاع المراة .

من جانبه اكد صادقي اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وقال ان تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين ساهم كثيرا في الارتقاء بمستوي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واشار الي سلوك ترامب الشاذ في انتهاكه لاتفاق دولي وقال ان ذلك يدل علي عدم احترام القوانين الدولية ويعرض السلام والامن العالميين الي الخطر.

واشاد بموقف استراليا المواكب للاتحاد الاوروبي في عدم اتباع السياسة الاميركية فيما يخص الاتفاق النووي.

انتهي**س.ر

